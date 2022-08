Müller: “Super gruppo con super squadre. Fantastiche serate di Champions per i tifosi”

Attraverso i canali ufficiali del Bayern Monaco, Thomas Müller ha commentato il sorteggio dei gironi di Champions League che vedrà i tedeschi affrontare Inter, Barcellona e Viktoria Plzen. "Che storia fantastica che incontreremo il Barcellona con Robert Lewandowski. Per me, un super gruppo con super squadre. Ci saranno delle fantastiche serate di Champions League per i tifosi di calcio. Ma una cosa è anche chiara: dovremo fare bene i compiti per arrivare agli ottavi".