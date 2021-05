Atalanta, Muriel: “Rimpianto per punti persi: potevamo essere vicini all’Inter”

Le dichiarazioni dell'attaccante colombiano dell'Atalanta Luis Muriel dopo il successo per 5-2 al Tardini contro il Parma

"Sono tante partite che parto dalla panchina. Riuscire a segnare più di 20 gol vuol dire tanto per me. Mancano ancora tante partite e posso ancora migliorare. Da quando sono arrivato all’Atalanta è stato spesso così. Sono partito quasi sempre dalla panchina e sono riuscito a restare concentrato e dare il massimo. Nelle ultime due partite in cui sono partito dalla panchina non sono andato bene ma c’è sempre tempo di lavorare e riprenderci. Ci stiamo giocando tantissimo, la pressione è tanta ma abbiamo portato a casa tre punti importanti. Abbiamo il rimpianto di tanti punti persi malamente, potevamo essere vicini al primo posto. Lavoriamo per arrivarci e lottare con le grandi. Restano due obiettivi molto importanti: il secondo posto e la Coppa Italia. Noi ci mettiamo in testa di migliorarci perché un allenatore che è molto ambizioso. Non c’è tempo di rilassarci, un’altra squadra poteva rilassarsi dopo due anni di seguito in Champions. Noi vogliamo continuare a portare l'Atalanta in alte posizioni. Stagione più bella per me, me la godo e continuare. Voglio finire bene"-