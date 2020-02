Milan, Musacchio: “Inter grande squadra, ma abbiamo fiducia. Ibrahimovic…”

“Siamo in una buon momento, abbiamo fiducia. Sappiamo che l’Inter è grande squadra ma abbiamo voglia di fare una gran partita“. Mateo Musacchio, difensore del Milan, ha parlato in esclusiva a Sport Mediaset a tre giorni dal derby contro i nerazzurri di Conte.

Il difensore ha parlato del ritorno in rossonero di Ibrahimovic: “È un grandissimo giocatore, e lo ha dimostrato. Per la squadra è importantissimo non solo per il nome ma per quello che fa dentro il campo. Se ha fatto crescere l’autostima della squadra? Sicuramente. Da quando è arrivato la squadra sta facendo bene e arriviamo al derby in un buon momento. Con lui Milan imbattuto? Dà tantissimo alla squadra e sta lavorando per arrivare bene alla partita e speriamo ci sia“.

Il Milan non vince nel derby da quattro anni: “È certamente una motivazione. Sappiamo che sarà una partita difficile, ma abbiamo fiducia nel nostro lavoro e in come arriviamo. Vogliamo fare una gran prestazione“.