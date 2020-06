Muslera: “Godin? Non so molto del momento che sta attraversando all’Inter, ma è preoccupato”

Intervenuto ai microfoni di Tirando Paredes, Fernando Muslera ha parlato anche del momento che sta vivendo Diego Godin. “Non so molto del momento che sta attraversando all’Inter, ma ovviamente è preoccupato. Perché Diego (Godín) è un baluardo della squadra nazionale e deve giocare. Senza dubbio questa situazione si risolverà presto“, ha dichiarato il portiere. Su Cavani, obiettivo di mercato dell’Inter, ha aggiunto: “Non ho parlato con Cavani. Non parliamo molto di queste cose, ma in qualsiasi momento troverà una grande squadra per continuare a dimostrare quello che è“.

(Profilo Twitter Tirando Paredes)