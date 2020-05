Musmarra: “Inter-PSG, accordo per Icardi molto vicino alla chiusura”

Era partito in prestito con diritto di riscatto fissato sui 70 mln a settembre, nell’ultimo giorno di mercato. Mauro Icardi aveva già chiuso la sua storia con l’Inter molto prima dato quanto accaduto con lo spogliatoio. Quanto accaduto tra le mura di Appiano Gentile, e probabilmente anche in tv e sui social, aveva portato il club ad una decisione estrema, togliergli la fascia da capitano. E quando era il momento di rientrare tra gli uomini a disposizione, Maurito aveva mandato avanti un avvocato di fiducia. Aveva mandato su tutte le furie Spalletti e non solo lui. Dopo un’estate di voci sulla Juve, alla fine si è deciso per il prestito alla società parigina. Ora è pronta a riscattarlo. Leonardo avrebbe fatto la sua offerta per trattenere a Parigi Maurito. E secondo quanto scrive Alfio Musmarra, giornalista di TL ed editorialista per FCINTER1908.IT, “Inter e PSG sono molto vicine alla chiusura per Icardi”. Dettagli da limare. E’ una storia che era già finita.