Musso, l’Udinese fa il prezzo: l’Inter valuta l’inserimento di una contropartita a sorpresa

In casa Inter la candidatura di Juan Musso per il ruolo di vice Handanovic nella prossima stagione (e, in futuro, di suo erede) rimane molto forte: l’argentino piace da tempo, e la dirigenza nerazzurra sta facendo diverse valutazioni. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il club di viale della Liberazione potrebbe sacrificare come contropartita un prodotto del proprio settore giovanile, anche lui in corsa per una maglia da vice Handanovic: “L’Udinese valuta il suo numero uno non meno di 30 milioni: un po’ troppo per un semplice secondo, anche se nell’operazione potrebbe entrare pure Radu“.