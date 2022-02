Mutti: “Inter, Sassuolo squadra insidiosa. Per i nerazzurri potrebbe pesare…”

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport nel corso di 90° Minuto, il tecnico ha parlato della gara di San Siro

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport nel corso di 90° Minuto, Bortolo Mutti ha parlato di Inter-Sassuolo. L'allenatore mette in guardia i nerazzurri: "Il Sassuolo è una squadra molto insidiosa, fa un buon calcio e ha buone individualità. Devo dire che per l’Inter potrebbe pesare la partita di Champions League, proprio sia mentalmente sia come energie. Però è chiaro che vale il discorso fatto per il Milan, sono situazioni che devi gestire e fare partite importanti. Il Sassuolo è una squadra sicuramente ostica, quindi sarà una bella partita".