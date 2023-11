Mutti: “Scudetto? Juve ha meno potenziale dell’Inter, ma Allegri fa la differenza”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Bortolo Mutti, ex allenatore del Napoli. A lui anche il compito di disegnare un pochino le dinamiche in chiave lotta Scudetto: "Non so quanto il Napoli sia ancora in corsa, di certo l'Inter è al momento avanti a tutti. La Juventus resta dietro per potenziale, ma l'organizzazione di Allegri fa la differenza. Il Napoli deve crederci e deve difendere lo Scudetto vinto.