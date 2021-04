Lega Serie A, MVP di aprile a Muriel: le motivazioni

Il giocatore dell'Atalanta è stato accostato anche all'attacco dell'Inter: è per la Serie il miglior giocatore del mese di aprile

Tra i giocatori accostati all'Inter nell'ultimo periodo c'è anche Muriel. L'attaccante dell'Atalanta è il miglior giocatore del mese per la Serie A. Questi i dati che gli hanno permesso di conquistare il premio:

«Luis Muriel sta dimostrando, ancora una volta, tutte le grandi qualità che gli sono sempre state riconosciute: tecnica, estro e velocità fanno del colombiano uno degli attaccanti più forti di Serie A. Il migliore come numero di reti per minuti disputati. Con prestazioni di altissimo livello, soprattutto per la capacità di risultare sempre decisivo, il centravanti dell'Atalanta sta confermando la Dea ai vertici del nostro campionato», ha dichiarato l'ad De Siervo.