Nagelsmann: “Mercato di gennaio non facile e al Bayern non abbiamo pozzi di petrolio”

Il tecnico del Bayern Monaco non si aspetta rinforzi durante questa finestra di mercato

Julian Nagelsmann non si aspetta rinforzi durante questa finestra di mercato. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Colonia, l'allenatore del Bayern Monaco è stato chiaro. "Certo che penso al mercato, fa parte del mio lavoro e personalmente sono un grande tifoso del mercato di gennaio. Ti dà la possibilità di aggiustare qualcosa e aumentare la competitività della rosa, ma il Bayern non è obbligato a ingaggiare nessuno".

"Non è un mercato facile ed è molto costoso perché non ci sono molti giocatori disponibili. Devo essere consapevole che non abbiamo avuto spettatori allo stadio per molto tempo e ora non li abbiamo nemmeno, e qui non c'è un pozzo di petrolio. Non abbiamo soldi illimitati per ingaggiare giocatori", ha spiegato Nagelsmann.