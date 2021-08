Nainggolan lascia l’Italia: “L’Anversa mi ha voluto davvero, progetto ambizioso”

Le dichiarazioni del centrocampista belga, tornato oggi in patria dopo la risoluzione contrattuale con l'Inter

Radja Nainggolan dopo l’addio all’Inter saluta anche l’Italia. Niente Cagliari per lui, che ha scelto di tornare in patria e giocherà con l’Anversa dopo le visite e la firma sul contratto. Intercettato da Sporza al ritorno in Belgio, il Ninja ha parlato così: “È bello essere di nuovo qui. Ho scelto l'Anversa perché il presidente mi ha voluto fortemente e il progetto è molto interessante. Il passato nelle giovanili dei rivali del Beerschot? Sono cresciuto con loro e sarò sempre grato al club, ma in carriera devi prendere delle decisioni. La mia non è una scelta contro i tifosi del Beerschot, è una scelta per me stesso. Sono stato lontano da casa per 16 anni e adesso sono felice di essere tornato ad Anversa. Ambizioni per il titolo? Come detto qua c'è un bel progetto e io sono fiducioso".