Nainggolan, non solo il Cagliari: due club sul belga. Ts: “Radja deluso…”

Si è conclusa dopo 3 stagioni non esaltanti l'avventura di Radja Nainggolan con l'Inter. Il club nerazzurro ha trovato un accordo con il calciatore per la risoluzione del contratto. Per il belga c'è sul tavolo l'offerta del Cagliari e Tuttosport parla di un biennale da 1.2 milioni di euro a stagione, con l’ex Roma, deluso, che si auspicava una proposta migliore.