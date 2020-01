Caressa: “Nainggolan, pensavo che Conte l’avrebbe recuperato. Poteva…”

Fabio Caressa, durante il programma Il Club su Skysport, ha parlato anche di Inter-Cagliari e del gol di Nainggolan che è un giocatore nerazzurro in prestito al club sardo. «Se penso a lui e a come Conte può tirare fuori certe cose dai giocatori, avrei pensato che lo avrebbe recuperato e che poteva diventare un uomo chiave per l’allenatore nerazzurro», ha spiegato il giornalista soffermandosi sulla scelta della società nerazzurra e del tecnico di far partire il belga.

(Fonte: Skysport)