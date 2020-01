Nainggolan: “Mi dispiace per i tifosi dell’Inter, li ringrazio ancora. In bocca al lupo”

Dopo le dichiarazioni al termine di Inter-Cagliari, Radja Nainggolan, castigatore dei nerazzurri nel pareggio di San Siro, ha ribadito il suo affetto e rispetto nei confronti del pubblico interista, che lo ha salutato con alcuni cori, segno di riconoscenza per la scorsa stagione. Ecco il post Instagram del Ninja:

“Grande prestazione da parte nostra contro una grande Inter. Mi spiace per i tifosi dell’Inter che ringrazio un’altra volta per il sostegno… Un punto buono per noi che muove la classifica… Grandi ragazzi…. In bocca al lupo @Inter…“.

(Fonte: Profilo Instagram Nainggolan)