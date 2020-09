Dg Cagliari: “Vogliamo prestazioni sportive Nainggolan per l’anno prossimo ma l’Inter…”

Nainggolan è stato in prestito al Cagliari nella scorsa stagione e ora è tornato a disposizione di Conte. In questo momento il club nerazzurro non prenderebbe in considerazione l’idea di un altro prestito. Il centrocampista sarà valutato come i suoi compagni dallo staff tecnico e dai dirigenti nei prossimi giorni, come ha spiegato Ausilio ieri. Il direttore generale del club sardo, Mario Passetti, ha parlato di lui a Skysport e ha sottolineato: «Abbiamo parlato con l’Inter di Nainggolan. Vogliamo godere delle prestazioni sportive anche per il prossimo anno, non si è riusciti a definire un accordo in tempi brevi con l’Inter per fargli fare la preparazione qui. Ora vedremo, la nostra volontà è questa».

Il Cagliari insiste per prolungare il prestito, l’Inter vuole monetizzare.

(Fonte: SS24)