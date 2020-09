Nainggolan, ritorno all’Inter per restare? La risposta del ds Ausilio fa ben sperare il belga

Intervenuto a Sky Sport in occasione dell’inaugurazione del calciomercato, il ds dell’Inter Ausilio ha parlato anche di Nainggolan di ritorno ad Appiano dopo il prestito al Cagliari:

“Nainggolan è un giocatore che ha due anni di contratto, oggi si è presentato al raduno e si è messo a disposizione di società ed allenatore. credo lo farà in modo serio e professionale, valuteremo e non escludo resti. È un ottimo giocatore e credo possa migliorare nel rispetto delle regole di comportamento che devono essere rispettate da tutti. Avrà delle chance e dovrà essere brave a coglierle. Vidal non è nostro, posso dire che piace a tutti quelli a cui piace, se ci saranno condizioni favorevoli”.