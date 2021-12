Nainggolan: “Fuori dal campo un allenatore non può dirmi nulla. Mi dà fastidio…”

Intervistato da Voetbalmagazine, l'ex centrocampista nerazzurro parla della sua vita fuori dal rettangolo di gioco

Fuori dal campo il comportamento di Radja Nainggolan non sempre è stato irreprensibile, anzi. Ma per il calciatore belga questo non fa differenza se poi in campo arrivano i risultati. "Il fatto che la tua immagine fuori dal campo a volte abbia influenzato il giudizio degli allenatori ti dà fastidio?", chiede il giornalista. "Sì, perché il calcio è un hobby, una cosa che faccio con tutto il cuore, ma è anche il mio lavoro. Se qualcuno va a lavorare domani ed esce con gli amici la sera, il suo capo lo biasimerà se fa bene il suo lavoro?", dice il Ninja in un'intervista a Voetbalmagazine. "Il calcio non è diverso. Se voglio uscire, esco. Se voglio andare in un ristorante, lo faccio. Sta a me capire se il mio corpo può sopportarlo o no".