Nainggolan: “Lukaku alla Roma non me l’aspettavo. Mi ha chiamato e gli ho detto che…”

Lukaku è più forte di Dzeko?

"Lukaku è più potente ed è un calciatore di maggiore profondità. Romelu lo conosco da quando era piccolo, si è allenato per migliorare il tiro, infatti, a lui basta sapere la posizione del campo per sapere dove deve calciare. Dzeko è un giocatore più tecnico ed è di maggiore riferimento per la squadra".

C’è chi dice che Lukaku sia in sovrappeso…

"Lui si allena anche in vacanza. Un calciatore che sa che deve andare alla Roma è consapevole di come deve arrivare. Poi è normale che non sarà al 100% ma è un calciatore che cura il corpo, per cui, credo che dopo 2-3 partite entrerà in piena forma".

Lukaku ti ha chiamato?

"Sì, gli ho detto che se ha bisogno di qualcosa ci sono per tutto dato che conosco l’ambiente. Ci dovremmo sentire anche oggi".

Ci racconti Lukaku dal punto di vista umano: la mentalità, il ruolo nello spogliatoio

"Lukaku ha una mentalità importante: gli piace vincere, è un calciatore vuole alzare i trofei. Fuori dal campo Romelu è tranquillo, gli piace stare con la famiglia e spesso sta con la madre che conosco bene".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter e non perderti nessun aggiornamento sulla tua squadra del cuore, rimani collegato con FC Inter 1908 e scopri tutte le news di giornata sulle prossime sfide dei nerazzurri in campionato e in europa.