L’ex direttore sportivo del Cagliari, Marroccu (che sta per lasciare il Genoa) ha parlato anche di Nainggolan in un’intervista a Tuttomercatoweb: «È uno dei calciatori a cui sono più legato. Augurandogli ogni bene lo vedo in un top club. E mi farebbe piacere se avesse una chance da Conte. Il suo spirito di rivalsa potrebbe essere utile alla causa dell’Inter», ha detto.

(Fonte: TMW)