Inter, svolta sul mercato? Indizi su un finale inaspettato: “E se invece Nainggolan…”

Resta ancora tutto da scrivere il futuro di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga, che ha chiuso in anticipo la stagione a causa di un infortunio, tornerà all’Inter dopo il prestito al Cagliari. Il Ninja resterebbe volentieri in Sardegna. Ed è proprio questa l’ipotesi che prende più corpo in questi giorni, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Dopo le nette smentite delle ultime settimane, questa strada sembrava quanto meno poco percorribile. E, invece, il Cagliari ci crede davvero:

“… Quante strade aperte per Radja Nainggolan al termine della sua stagione al Cagliari. E se invece, alla fine, la spuntasse proprio Tommaso Giulini, il suo attuale presidente? L’ipotesi sta prendendo corpo negli ultimi giorni ed è il risultato di una serie di messaggi trasversali che stanno evidentemente lasciando delle tracce. Il belga finché ha avuto benzina ha permesso ai sardi di sognare anche l’Europa e lui a Cagliari sente aria di casa. Insomma, l’idea di fermarsi nell’isola lo mette di buon umore“, si legge.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)