Cagliari-Nainggolan, prosegue la trattativa: l’Inter abbassa le pretese ma l’offerta di Giulini…

L’addio di Nainggolan all’Inter è sempre più vicino. Dopo l’incontro con il suo agente in un hotel nel cuore di Milano, come testimoniano le immagini esclusive raccolte da FCINTER1908.IT, il calciatore belga attende il via libero del club nerazzurro per volare a Cagliari. Dopo aver smaltito la faringite che lo ha costretto a saltare la trasferta di Benevento, Nainggolan è tornato ad allenarsi con la squadra e ha partecipato alla rifinitura. Il centrocampista non è partito per Roma e le parole di Conte, che ha confermato di avere tutti a disposizione (a eccezione del lungodegente Vecino) testimoniano l’addio imminente.

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, manca ancora l’intesa tra Inter e Cagliari. Il club nerazzurro ha abbassato le pretese ma Giulini non si spinge oltre gli 8 milioni, compreso il cartellino del giovane Ladinetti.

Nainggolan e la società sarda hanno già raggiunto l’accordo per un triennale e ora bisognerà trovare l’accordo totale e definire la cifra del trasferimento e le contropartite che il Cagliari inserirà per accontentare l’Inter.