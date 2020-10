ESCLUSIVA FCIN1908 / Inter, ore caldissime: arriva Nainggolan, vertice con l’agente

Radja Nainggolan è al centro di una estenuante trattativa tra Inter e Cagliari: il giocatore ha raggiunto il suo agente in un noto hotel di Milano. Si tratta ormai senza sosta, l’Inter vuole la cessione a titolo definitivo. Il Cagliari vuole il giocatore ma senza doversi svenare per il cartellino.

E, come ha confermato anche il presidente dei sardi Giulini, non c’è ancora l’intesa tra i club. “Intesa col giocatore ci sarebbe già, ma manca ancora quella con l’Inter. Ottimismo? Non ve lo so dire“, ha sentenziato Giulini. E il giocatore è in prima fila per capire come sta andando la trattativa.