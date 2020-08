Sky – Il Cagliari vuole tenere Nainggolan, incontro Marotta-Giulini. La risposta dell’Inter

Questa mattina Marotta ha incontrato Giulini, il presidente del Cagliari. Il club sardo vorrebbe trattenere Nainggolan e ha presentato una prima proposta all’Inter. Il giocatore ha trascorso l’ultima stagione in prestito alla squadra rossoblù. Di Francesco vorrebbe lavorare con lui. Al momento, però, i nerazzurri non hanno dato una risposta definitiva, chiedendo tempo, spiegano sul sito di Di Marzio, giornalista di Skysport. I due club si riaggiorneranno in seguito. Nello stesso articolo si legge:

“Salvo novità clamorose delle prossime ore, il giocatore rientrerà a Milano e i due club si aggiorneranno più avanti, anche in base ad eventuali nuovi sviluppi di mercato che riguarderanno il giocatore”.

