Il ds del Cagliari: “Nainggolan? L’EL dell’Inter non aiuta. Se ci sono i presupposti…”

In un’intervista al Corriere dello Sport, il nuovo direttore sportivo del Cagliari, Pierluigi Carta, ha parlato anche di Nainggolan: «Oggi è un giocatore dell’Inter. Un giocatore importante che è lecito ambisca a squadre con obiettivi importanti. Ma se ci dovesse essere il presupposto per andare avanti insieme non ci tiriamo indietro. Va detto che a oggi non è nostro e il fatto che i nerazzurri siano in Europa League non aiuta nell’iniziare a parlarne».

Uno degli obiettivi del club sardo è l’ex nerazzurro Juan Jesus: «È un calciatore che piace. Pensiamo possa fare al caso nostro per maturità e tutta una serie di motivi. Sarebbe un grande innesti per valori tecnici e morali».

(Fonte: Corriere dello Sport)