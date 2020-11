Nainggolan, rimane solo l’Inter: il Cagliari si chiama fuori, due settimane per convincere

Radja Nainggolan non tornerà a Cagliari a gennaio: le parole del presidente Giulini chiudono (definitivamente?) uno dei tormentoni dell’ultimo mercato estivo, il Ninja rimane all’Inter. Il centrocampista belga, come scrive Tuttosport, può ora sfruttare la sosta per le Nazionali per rilanciare le sue quotazioni nella considerazione di Conte: “Ora a Radja Nainggolan, alla sua vera stagione in maglia nerazzurra non resta che conquistarsi l’Inter. Ha due settimane per provare a farlo, per poter lavorare duramente ad Appiano Gentile, darci dentro, mettercela tutta davanti al suo allenatore. E’ l’unico centrocampista rimasto a disposizione di Antonio Conte. L’unico per provare qualcosa in campo in queste lunghe giornate senza i nazionali. Per un motivo o per l’altro mancheranno tutti. Un vantaggio per Radja che oggi ha capito più che mai che per lui ora c’è solo l’Inter“.