Inter, Giulini getta la spugna: “Nainggolan? Chiudo qui il discorso, no a voli pindarici”

Intervenuto ai microfoni di Videolina Sport, Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha messo una volta per tutte la parola fine alla telenovela Radja Nainggolan, confermando l’impossibilità dell’operazione anche per gennaio: “Siamo di nuovo in lockdown, il pubblico non va allo stadio, le biglietterie sono chiuse e non abbiamo incassato un euro. Eviterei di fare voli pindarici e chiuderei qui il discorso per evitare che mi facciano ancora questa domanda”, ha detto sul centrocampista dell’Inter.

(Unione Sarda)