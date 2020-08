Colpo di scena per il futuro di Nainggolan? GdS: “In casa Inter è opinione diffusa che…”

“Torna all’Inter. No, va alla Fiorentina. A meno che non arrivi una chiamata dall’estero. Quante strade aperte per Radja Nainggolan al termine della sua stagione al Cagliari. Forse troppe. E se invece, alla fine, la spuntasse proprio Tommaso Giulini, il suo attuale presidente?”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al futuro di Radja Nainggolan che potrebbe anche restare a Cagliari, viste le parole distensive di Di Francesco, neo-allenatore dei sardi con il quale non erano mancati, alla Roma, momenti di tensione.

INTER E CAGLIARI AL LAVORO – Il Cagliari spera di trattenere Nainggolan ma il belga ha un contratto di altri due anni con l’Inter a 4 mln netti a stagione. “Per evitare minusvalenze il club nerazzurro concederebbe volentieri un prestito biennale, provando a limitare al massimo il suo contributo al pagamento dello stipendio: ora ammonta quasi alla metà”, evidenzia la Rosea che però rinvia il discorso più avanti fino a quando non ci sarà un confronto, a bocce ferme, tra Conte e l’Inter per capire il prosieguo.

OK DALL’INTER – “In casa nerazzurra è opinione diffusa che sia saggio far scattare il verde se Radja sceglie di proseguire anche per il prossimo anno la sua esperienza in Sardegna”, commenta La Gazzetta dello Sport che apre dunque ad una possibile conferma del Ninja a Cagliari, a tal punto che Giulini potrebbe pensare ad un prestito biennale o proporre un contratto più ampio (3 anni) per spalmare l’ingaggio. Valutazioni in corso, dunque, per il futuro di Nainggolan.