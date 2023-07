Nainggolan: “Spalletti? Ai tempi dell’Inter mi disse di volere questo giocatore”

"E' uno che fa star bene tutti: non c’erano mai problematiche. Con Osimhen si può puntare di nuovo allo scudetto? Non è facile, il Napoli è forte ma chi avrebbe detto che Kvaratskhelia avesse potuto fare una stagione come quella scorsa? Così come Osimhen. Dipende dall’allenatore, Spalletti mi disse già ai tempi dell’Inter di voler prendere un giocatore che poi ha allenato a Napoli: Lobotka, lo scorso anno ha dimostrato di essere uno dei più forti del campionato. Arrivare al titolo è facile, confermarsi è difficile”.