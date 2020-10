Nainggolan, Marotta è stato chiaro: via libera dall’Inter, ma manca l’intesa con il Cagliari

Ore decisive per il futuro di Radja Nainggolan: il centrocampista belga ha espresso il desiderio di tornare nella “sua” Sardegna, ma Inter e Cagliari non hanno ancora trovato un accordo per il suo trasferimento. La dirigenza nerazzurra, per bocca dell’ad Beppe Marotta, ha dato il via libera alla sua cessione ma, come scrive Tuttosport, c’è ancora da raggiungere l’intesa tra i club: “La trattativa più spinosa riguarda il passaggio di Radja Nainggolan al Cagliari ma, anche in questo caso, Marotta è stato chiarissimo nel delineare il finale della storia: «Mai bisogna trattenere un calciatore che esprime la volontà di andare». Da definire la quadra dell’operazione con il club rossoblù, affare che porterà in nerazzurro Riccardo Ladinetti, talento del settore giovanile del Cagliari“.