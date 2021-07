Inter, Nandez aspetta fiducioso: ora tocca al Cagliari mantenere la promessa

Il centrocampista uruguaiano ha ormai fatto la sua scelta: vuole indossare al più presto la maglia nerazzurra

Nahitan Nandez rimane il nome caldo del mercato in entrata dell'Inter: i nerazzurri stanno trattando da tempo con il Cagliari, con l'obiettivo di limre le distanze e regalare un nuovo rinforzo a Simone Inzaghi. Nel frattempo, come scrive La Gazzetta dello Sport, il centrocampista uruguaiano ha già fatto la sua scelta:

"Nandez aspetta fiducioso, nella scorsa stagione, nel momento della disperazione e con la squadra a un passo dalla Serie B, il presidente del Cagliari fece una promessa al suo guerriero: salviamoci, poi ti lascerò andare dove vuoi. E Nahitan ora ha scelto il suo destino: vuole l’Inter, convinto che sia l’opportunità giusta per fare un nuovo step di crescita della carriera. Nandez vuole giocare la Champions e lottare per il titolo, anche per questo non si è lasciato condizionare dalle lusinghe del Leeds di Bielsa di qualche settimana fa. Aspettava la big adatta a lui e ora che è arrivata la proposta giusta, spera che Giulini mantenga quella promessa".