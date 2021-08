Nandez sbarca a Cagliari: “Inter? Non so ancora niente, parlerò col procuratore”

Le parole del centrocampista uruguaiano, arrivato a Cagliari dopo la Coppa America e le vacanze. L'Inter è al lavoro per chiudere

Nahitan Nandez è atterrato pochi minuti fa all’aeroporto di Cagliari. Il centrocampista uruguaiano è sbarcato con il volo AZ01585 da Roma Fiumicino dopo un lungo viaggio che l’ha visto partire ieri da Montevideo, con scalo a Madrid. Queste le parole del giocatore all'arrivo, rilasciate a centotrentuno.com: “Sono contento di essere tornato. Le voci sull’Inter? Non so ancora niente, la mia testa è qua a Cagliari. Devo parlare con il mio procuratore. Non andrò in ritiro ad Aritzo, ma sarò ad Asseminello ad allenarmi già da domani”.