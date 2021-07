GdS – Nandez efficiente nel 3-5-2, con Semplici ha fatto benissimo. “Ha capito che…”

L'obiettivo dell'Inter per la fascia destra ha già dimostrato sia col Cagliari che con l'Uruguay di essere adatto a quel ruolo

Nandez è ormai diventato l'obiettivo numero uno dell'Inter per la fascia destra. L'uruguagio in forza al Cagliari ha dimostrato di essere una buona alternativa in mezzo al campo, ma anche di sapersi districare bene anche sulla corsia di destra.