GdS – Nandez vuole l’Inter, a giorni vertice Marotta-Giulini. Con Bellerin si può fare se…

L'ad nerazzurro ha negato che sia iniziata una trattativa per il calciatore ma si prepara ad accelerare per provare a portarlo a Milano

Beppe Marotta ha parlato di tempi lunghi nella trattativa per Nandez . Ha spiegato anzi che al momento non c'è una trattativa vera e propria con il Cagliari per il calciatore. Ma le indiscrezioni di mercato dicono che il club nerazzurro parla di una trattativa che sta prendendo corpo giorno per giorno. Questo è quanto scrive La Gazzetta dello Sport che sottolinea come il calciatore sia desideroso di approdare a Milano. Il suo è un "sì convinto".

Dopo il sì dell'Inter al prestito di Dalbert, con i rossoblù c'è in ballo la questione Nainggolan e si è parlato con i nerazzurri anche di Agoumé. Potrebbe rientrare proprio lui come contropartita nella trattativa per Nandez. Per portarlo a Milano servirà un'intesa sulla formula e per il momento il club interista lavora su prestiti con diritto di riscatto. In settimana è previsto un incontro tra Giulini e Marotta per provare a trovare un accordo. Per provare a portare alla corte di Inzaghi lui e poi Bellerin.