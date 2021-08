Nandez diserta Maiorca, Giulini furioso. Per l’uruguaiano probabile multa

Il silenzio da entrambe le parti rischia di diventare assordante e di alimentare una frattura che è diventata evidentemente sempre più difficile

Tiene banco in casa Cagliari la questione Nahitan Nandez , che negli scorsi giorni ha deciso di non partecipare alla trasferta a Maiorca. E ora il club sardo, come scrive il Corriere dello Sport, valuta seri provvedimenti: "Un atteggiamento che ha fatto infuriare tutto il club, a cominciare dal presidente Tommaso Giulini che dovrà valutare se multare o no il giocatore. Facile immaginare che il patron propenda per il sì, visto che gli equilibri dello spogliatoio si basano su ferree regole di rispetto tra giocatori e verso società e maglia. Il silenzio da entrambe le parti rischia di diventare assordante e di alimentare una frattura che, nata dalle prime voci di cessione del Leon, è diventata evidentemente sempre più difficile fino allo strappo di sabato.

Anche se il diretto interessato avesse pensato che la trasferta fosse per lui superflua, questa non sarebbe una valutazione sufficiente a fargli ignorare la chiamata del club. E ora la vicenda passa nelle mani del presidente che non solo dovrà avvallare la eventuale decisione di una sanzione per questo comportamento, ma allo stesso tempo sarà chiamato a gestire un tesserato che sembra ormai mentalmente lontano dalla Sardegna. La promessa del passaggio in un club importante e la corte serrata dell’Inter avevano creato in Nandez delle aspettative che, nel momento in cui le stesse si sono raffreddate, gli hanno fatto commettere un’azione non apprezzata dalla società. Che ora dovrà gestire al meglio la permanenza o la partenza di un giocatore già col mal di pancia prima ancora dell’avvio della stagione".