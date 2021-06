Inter, Nandez erede di Hakimi? Scambio difficile con Nainggolan: le cifre non tornano

Il centrocampista uruguaiano del Cagliari piace ai nerazzurri, ma appare complicato inserirlo in una trattativa che coinvolga il belga

"Quest'ultimo potrebbe arrivare in un'operazione non semplice (a causa dei numeri) da imbastire con Nainggolan al quale l'Inter vuole "regalare" il cartellino, ma non pagare una buonuscita come invece il belga pretende per accasarsi al Cagliari. L'ex Roma, tra ammortamento e ingaggio lordo, nel 2021-22 peserà a bilancio quasi 18 milioni, talmente tanti da far accettare all'Inter anche una minusvalenza pur di risparmiare l'ingaggio da 3,6 milioni netti più 500.000 euro di diritti d'immagine".