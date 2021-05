Mercato, il colpo perfetto per Conte: “L’Inter proverà a prenderlo con questo scambio”

Retroscena su un colpo provato dall'Inter a centrocampo: offerto uno scambio per arrivare al colpo perfetto per Conte

Dopo la festa, la programmazione. L'Inter è continuamente al lavoro per garantire un futuro al progetto cominciato due anni fa, come confermato da Beppe Marotta a Pressing, e proverà a rinforzare l'organico per il prossimo anno nel miglior modo possibile. E, secondo Calciomercato.com, il club nerazzurro avrebbe individuato il colpo ideale a centrocampo in Naithan Nandez: "L'ex Boca Juniors è il centrocampista ideale per il gioco di Conte, non a caso al Cagliari ha raccolto il testimone di Barella che proprio con il tecnico salentino è migliorato a tal punto da essere considerato tra i centrocampisti più forti della nostra serie A. L'Inter ha provato a prendere il nazionale uruguaiano sia a gennaio che a giugno dell'anno scorso, proponendo al club sardo il connazionale Vecino. Ora Marotta e Ausilio valutano un nuovo assalto e potrebbero giocarsi la carta Esposito, attaccante che può fare al caso della società del Presidente Giulini".