Il Giorno: “Nandez-Inter, accordo non arriverà a breve. L’offerta nerazzurra…”

Le operazioni in casa nerazzurra sono oggi concentrate in particolar modo su Nandez. I discorsi con il Cagliari sono stati rimandati alla prossima settimana

E' sempre quello di Nahitan Nandez il nome caldo in casa Inter in sede di mercato. Il club nerazzurro continua infatti il lavoro per trovare la quadra con il Cagliari per portare a Milano l'uruguaiano. Spiega infatti Il Giorno: "I discorsi con il Cagliari sono stati rimandati alla prossima settimana. L'accordo, se si farà, non arriverà presumibilmente a breve. I nerazzurri non hanno al momento fondi per pagare un prestito molto oneroso come richiesto dai sardi in vista di un eventuale obbligo di riscatto a determinate condizioni. Al contrario, Marotta e Ausilio hanno offerto un diritto, senza costrizioni alcune".