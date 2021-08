Nandez-Inter, trattativa bloccata. “Giulini non si accontenta e punta a massimizzare”

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la trattativa tra Inter e Cagliari per Nahitan Nandez si è improvvisamente arenata

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la trattativa tra Inter e Cagliari per Nahitan Nandez si è improvvisamente arenata. "Con Giulini che non si accontenta più di un prestito con diritto di riscatto, ma che punta a massimizzare il trasferimento dell’uruguaiano. Il calciatore pretende che la parola datagli venga rispettata. Per una situazione che potrebbe sbloccarsi, con tanta diplomazia e voglia di chiudere la negoziazione, a fine mercato", conferma il quotidiano che, di fatto, depenna invece l'opzione Bellerin.