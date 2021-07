SM conferma: “Nandez-Inter, si può. Questo il giovane che può sbloccarla”

Anche SportMediaset conferma le indiscrezioni: nei tanti discorsi con il Cagliari per Nainggolan e Dalbert, è saltato fuori il nome di Nahitan Nandez

L'indiscrezione trova ulteriori conferme: è Nahitan Nandez il nuovo obiettivo caldo in casa Inter. Lo riporta anche SportMediaset, che spiega con quali modalità l'operazione potrebbe andare in porto: "L'Arsenal continua a non aprire per il prestito di Bellerin senza obbligo di riscatto e così, nei tanti discorsi con il Cagliari per Nainggolan e Dalbert, è saltato fuori il nome di Nahitan Nandez, tuttocampista che può giocare anche sulla fascia e piace molto in viale della Liberazione. La valutazione è di 30 milioni, ma con un maxi-scambio in cui può rientrare anche il giovane Agoumé, e un pagamento dilazionato, l'affare è tutt'altro che impossibile".