il Giornale – Nandez, l’Inter preme. “Uno tra Pinamonti e Satriano può andare al Cagliari”

Continua il pressing dell'Inter per Nahitan Nandez: ecco le ultime sulla trattativa tra Inter e Cagliari

Continua il pressing dell'Inter per Nahitan Nandez. Stando a quanto riportato da il Giornale, il centrocampista uruguayano ha già un accordo di massima con i nerazzurri a 3 mln annui e spinge per trasferirsi a Milano. "Gli ottimi rapporti tra i due club potrebbero confezionare altri affari: Nainggolan resta vicino all’ennesimo ritorno in Sardegna (manca ancora l’accordo economico tra il giocatore e la società di Giulini). Insieme a lui sull’Isola potrebbe approdare pure una punta interista tra Pinamonti e Satriano", spiega poi il quotidiano. Oltre a Nandez, l'Inter resta vigile su Bellerin e Telles ma Arsenal e United non hanno ancora aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto.