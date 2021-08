Inter, anche Nandez dopo Dumfries? La verità sul jolly in rotta col Cagliari

Gli aggiornamenti direttamente dal Corriere della Sera sul centrocampista uruguaiano, che aspetta i nerazzurri

Il colpo Nahitan Nandez dopo l’arrivo di Denzel Dumfries? Ne parla oggi il Corriere della Sera, che svela le strategie di mercato di casa Inter verso l’inizio della nuova stagione: “L’Inter ha speso i primi 15 dei 115 milioni incassati dalla cessione di Lukaku: dopo avere preso a costo zero Dzeko dalla Roma, ha acquistato Denzel Dumfries, 25 anni, esterno destro olandese del Psv Eindhoven. Prenderà il posto di Hakimi, ceduto al Psg per 60 milioni, nel 3-5-2 nerazzurro. La trattativa è viva ormai da giorni, nelle ultime ore la fumata bianca: l’intesa è stata trovata sulla base di 13 milioni più 2 di bonus. Dumfries, atterrato ieri a Linate, si è messo in grande evidenza all’Europeo, segnando due gol. Il suo arrivo chiude al momento le porte a Nandez, in rotta con il Cagliari”, si legge.