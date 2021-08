Nandez-Nainggolan, pausa di riflessione: Inter e Cagliari prendono tempo

La trattativa tra i due club per i due centrocampisti prosegue a rilento: distanza minima, ma nessuno fa il primo passo

La trattativa tra Inter e Cagliari per Nahitan Nandez , con il conseguente coinvolgimento di Radja Nainggolan, prosegue a rilento: i due club non hanno ancora trovato un accordo, e i tempi si stanno allungando. Così scrive il Corriere dello Sport:

"Il dialogo tra Marotta-Ausilio e Giulini-Capozucca è stato congelato dallo scoppio della vicenda Lukaku e dalla volontà delle due dirigenze di non fare passi in avanti dopo aver presentato le rispettive condizioni. Al massimo la prossima settimana, però, l'argomento tornerà d'attualità. [...] Lo scambio con Nandez, con il Cagliari che ha accettato per soddisfare le ambizioni dell'uruguaiano il prestito con diritto di riscatto, permetterebbe all'Inter di non fare con Nainggolan una minusvalenze a bilancio, ma la differenza tra domanda e offerta riguardo al prestito di Nahitan resta di 2 milioni. Manca poco, ma nessuna delle due parti ha fatto passi in avanti.