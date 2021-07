Corsport: “Nandez-Inter? Ad oggi poche chances. E c’è veto Marotta su un giovane”

Il Leeds è evaporato e l'uruguaiano vuole partire. Quante chances ha di arrivare alla Pinetina? Al momento non moltissime per due motivi

E' Nahitan Nandez l'ultimo nome caldo in casa Inter per il post-Hakimi. Non è un esterno di ruolo, ma l'uruguaiano ha dimostrato di essere in grado di adattarsi a più ruoli e di farlo molto bene. Al momento, però, secondo il Corriere dello Sport, l'affare è comunque difficile: "Quante chances ha di arrivare alla Pinetina? Al momento non moltissime per due motivi: primo perché non è considerato un "quinto puro", ma uno che si adatta al ruolo grazie alla sua gamba e Inzaghi preferirebbe un elemento con altre caratteristiche. Secondo perché il Cagliari non vuole contropartite tecniche (l'unico nerazzurro che interessava era Dalbert, già preso; no a Pinamonti, mentre l'Inter non fa partire Agoume, il vice Brozovic)".