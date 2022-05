Inter, per Nandez questa è la distanza. “I sardi sanno di non poterlo trattenere”

Nahitan Nandez non solo vuole l’Inter a tutti i costi, ma eviterebbe anche di tornare ad allenarsi con il Cagliari

Nahitan Nandez, con il passare delle ore, si avvicina sempre di più all'Inter. Ne dà conferma il Corriere dello Sport, che spiega come l'uruguaiano non abbia alcuna intenzione di tornare a Cagliari e veda solo nerazzurro: "Non solo vuole l’Inter a tutti i costi, ma eviterebbe anche di tornare ad allenarsi con il Cagliari. Tanto che, dopo aver già ottenuto 3 giorni in più di vacanza, ieri ne ha ottenuti altrettanti, approfittando del fatto che la squadra di Semplici oggi gioca in Germania e che poi riprenderà gli allenamenti lunedì.