Nani: “Inter, hai grande storia. Provaci con il Liverpool. Si vince di squadra”

A TMW Radio, il direttore sportivo Gianluca Nani ha parlato della sfida di questa sera tra Inter e Liverpool a San Siro. Ecco le sue parole

Inter-Liverpool, test importante per la squadra e per Inzaghi:

"Deve crederci, l'Inter è ai vertici del campionato italiano, ha fatto un grande calcio finora, ha una grande storia. Il Liverpool è favorito, viene da un girone pazzesco, è secondo in Premier, è una squadra rodata e abituata a queste competizioni. Io credo che punterà tantissimo sulla Champions. Sarà una partita affascinante tra due squadre con mentalità diverse, il pronostico è aperto ma il Liverpool parte in vantaggio".

​​​​​​​"Più che paura si deve avere grande rispetto e consapevolezza di chi si affronta. Ci sono diversi elementi che vanno rispettati, vedi Salah. Non si dovrà esporre agli attacchi in profondità delle sue frecce. Se si avrà questa accortezza, potrà giocarsi la partita. E credo che lo stesso rispetto ce l'avrà anche il Liverpool".

"Dzeko, ma io dico Inter, il gruppo, come prepara questa partita. E' una partita che deve vincere la squadra, non il singolo. Per il Liverpool dico Salah".