LIVE – Primavera, Fiorentina-Inter 2-1: David porta in vantaggio i viola

FIRENZE - Seconda trasferta consecutiva per l'Inter U19 di Cristian Chivu che, dopo il pareggio ottenuto contro l'Atalanta nello scorso weekend, torna in campo oggi per la sfida al Gino Bozzi contro la Fiorentina. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 15, diretta su Sportitalia.