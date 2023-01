Napoli quota 50: Spalletti batte la Salernitana e chiude un girone quasi perfetto

Il Napoli reagisce alla clamorosa eliminazione in Coppa Italia per mano della Cremonese e vince il derby campano all'Arechi contro la Salernitana

Il Napoli reagisce alla clamorosa eliminazione in Coppa Italia per mano della Cremonese e vince il derby campano all'Arechi contro la Salernitana per 2-0, chiudendo il girone d'andata con 50 punti. Partita senza storia, quella contro la squadra di Davide Nicola, tornato a Salerno 48 ore dopo l'esonero arrivato in settimana.