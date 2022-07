Il Mattino – Napoli ha chiamato per Bremer: Cairo choc, ha chiesto 75 mln

Inter, Juve e non solo. Anche il Napoli ha fatto un timido tentativo per Gleison Bremer, inizialmente individuato come perfetto sostituto di Koulibaly. Ma, come riporta il Mattino, il presidente del Napoli ha capito, dopo la chiamata a Cairo, che il Torino vuole un'asta per Bremer. "Vero, c'è l'Inter, ma la richiesta di 75 milioni ha raggelato il club azzurro che certo a queste cifre non vuole gareggiare. Ma le piste da battere sono tante, come quella di Milenkovic della Fiorentina".