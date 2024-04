Il pensiero dell'allenatore azzurro sul calciatore ormai promesso sposo dell'Inter per la prossima stagione

Il Napoli si gioca oggi pomeriggio una delle ultime chance per rimanere aggrappato al treno Europa, in casa di quel Monza che spera dal canto suo di agganciarsi al carrozzone delle squadre in lotta. Gli azzurri, che anche matematicamente da settimane hanno ormai rinunciato al sogno di difendere il tricolore, si presentano all'U-Power Stadium anche con Piotr Zielinski dal primo minuto.