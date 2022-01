Il Napoli: “Complimenti ad Atalanta e Inter: partita di calcio onesto e spettacolare”

Il Calcio Napoli si complimenta con Atalanta e Inter per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare

"Il Calcio Napoli si complimenta con Atalanta e Inter per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare". Con questo breve comunicato sul proprio profilo Twitter, il club azzurro ha voluto rivolgere i propri complimenti ad Atalanta e Inter per il pareggio di questa sera, in una gara piena di lotta e occasioni.